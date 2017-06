Goldman belässt Unicredit auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit SpA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Unicredit auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Das Papier werde noch immer mit einem großen Abschlag auf die Titel anderer Privatkundenbanken der Eurozone gehandelt, schrieben die Analysten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Im Falle weiterer positiver Überraschungen könnte sich dieser Abschlag verringern./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.