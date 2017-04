Goldman belässt Total SA auf 'Conviction Buy List' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Total SA auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen.Auf kurze Sicht sei das Risiko-Rendite-Profil für die europäische Ölbranche eher günstig, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer Studie vom Mittwoch. So könnte die Opec ihre Produktion weiter drosseln und damit die Ölpreise stützen. Die Franzosen böten derweil die attraktivste Kombination aus starken Liquiditätszuflüssen, hohem Wachstum und hohen Renditen aus dem Neugeschäft. Die Aktie bleibe einer seiner "Top Picks"./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.