Goldman belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 1125 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen für das Schlussquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1125 US-Dollar belassen. Der E-Autobauer habe damit seine Schätzungen sowie die Erwartungen am Markt deutlich übertroffen, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe mit weitaus negativeren Auswirkungen durch die Chipkrise und Lieferkettenprobleme gerechnet. Die starken Auslieferungszahlen ließen darauf schließen, dass Tesla von einem starken operativen Geschäft und einer verbesserten Leistung in der Fabrik in Shanghai profitiert habe. Die Schätzungen könnten nun steigen./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2022 / 20:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.