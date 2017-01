Goldman belässt Symrise auf 'Sell' - Ziel 48,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise vor einem Kapitalmarkttag auf "Sell" mit einem Kursziel von 48,80 Euro belassen.Die Veranstaltung am 18. Januar sei eine gute Gelegenheit für den Aromen- und Duftstoffehersteller, die mittelfristigen Wachstumsziele bis 2020 zu bestätigen, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer Studie vom Donnerstag. Investoren dürften dies voraussichtlich positiv aufnehmen. Ihres Erachtens würden dabei allerdings die Kosten des Wachstums vernachlässigt./tih/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.