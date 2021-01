Goldman belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 127 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise nach Eckdaten für 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen.Nach dem Cyberangriff gegen den Hersteller von Duftstoffen und Aromen und damit verbundenen Produktionsproblemen am Jahresende sei eine schwache Entwicklung bereits erwartet worden, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das starke, zugrundeliegende Wachstum könnte das mit Blick auf die Reaktion der Investoren aber ausgleichen. Die Perspektiven für 2021 seien zudem gut./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 21:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.