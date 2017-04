Goldman belässt Software AG auf 'Sell' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Software AG vor Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Der Fokus dürfte auf dem Lizenzwachstum der so wichtigen Digital Business Platform liegen, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer Studie vom Dienstag. Er rechnet mit einer währungsbereinigten Steigerung aus eigener Kraft um 1,5 Prozent. Bei der Profitabilität (Ebita) rechnet er mit einem Rückgang auf 24,9 Prozent. Der Konsens liege bei 25,4 Prozent./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.