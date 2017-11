Goldman belässt Societe Generale auf 'Neutral' - Ziel 49 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Societe Generale nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen.Die Bank habe beim berichteten Vorsteuerergebnis enttäuscht, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer Studie vom Montag. Bereinigt um Einmaleffekte hätten die Franzosen aber die Erwartungen übertroffen. Aussagen zur Ausschüttungspolitik während der Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlenvorlage wertete der Experte positiv./la/tih Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.