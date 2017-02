Goldman belässt Societe Generale auf 'Neutral' - Ziel 46 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Societe Generale nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen.Die französische Großbank habe die Markterwartungen zwar verfehlt, das habe aber an Sondereffekten gelegen, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer Studie vom Freitag. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe gut ein Drittel über dem Konsens gelegen./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.