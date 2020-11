Goldman belässt Societe Generale auf 'Neutral' - Ziel 19 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Societe Generale nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen der Großbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen.Analyst Jean-Francois Neuez hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter anderem hervor, dass geplant sei, die Dividendenzahlungen 2021 wieder aufzunehmen. Zudem halte das Management an seiner Verpflichtung fest, die Kostenbasis in absoluten Zahlen mittelfristig zu senken./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 00:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.