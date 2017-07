Goldman belässt Siemens auf 'Sell' - Ziel 112 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens auf "Sell" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen.Dies schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Freitag. Die Papiere der Münchner zählten zu den risikoreichsten Werten der Investitionsgüterbranche, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Freitag. Sie hält die Ziele des Konzerns für realistisch, der Markt rechne allerdings mit einer Aufstockung./ag/bek Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.