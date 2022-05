Goldman belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Energy angesichts der geplanten Komplettübernahme der Windkrafttochter Siemens Gamesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Barofferte von 18,05 Euro je Aktie für die ausstehenden knapp 33 Prozent an Siemens Gamesa beinhalte einen Aufschlag von 27,7 Prozent auf den letzten Schlusskurs vor Bekanntwerden entsprechender Erwägungen, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese passten auch zu den Eckpfeilern der Strategie des Energietechnikkonzerns, sich auf Energieerzeugung mit geringen oder keinen Schadstoffemissionen sowie den Transport und die Speicherung von Energie zu fokussieren./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2022 / 20:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.