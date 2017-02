Goldman belässt Shell auf 'Conviction Buy List' - Ziel 2460 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die B-Aktie von Shell nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 2460 Pence belassen.Der Ölkonzern habe schwache Gewinne ausgewiesen, schrieb Analyst Henry Tarr in einer Studie vom Freitag. Es gelte aber das Motto: "Cash is King"./ajx/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.