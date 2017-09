Goldman belässt Shell B auf 'Buy' - Ziel 2520 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Shell B auf "Buy" mit einem Kursziel von 2520 Pence belassen.Unter britischen Aktien seien drei hervorzuheben, die besondere Kaufempfehlungen seien und ein durchschnittliches Kurspotenzial von 30 Prozent hätten, schrieb Analystin Katherine Alexakis in einer Studie vom Montag. Dazu zähle auch die Aktie des Ölkonzerns. Shell sei aktuell in einer starken Projektumsetzungsphase. Zudem werde mit Kostensenkungen und der Veräußerung von Vermögenswerten gerechnet./ck/zb Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.