Goldman belässt Schneider Electric auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Elektrokonzerns Schneider Electric auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen.Die jüngsten Gewinnkennziffern der Franzosen seien besser als erwartet gewesen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Branchenstudie vom Freitag. Die Konsensschätzungen seien nach wie vor zu niedrig. Positive Überraschungen bei den Margen könnten in den kommenden Quartalen entscheidende Kursimpulse liefern./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.