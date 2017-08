Goldman belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 82 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen.Der Konzernumsatz habe den Erwartungen entsprochen, da das Impfgeschäft die verfehlten Umsatzerwartungen in der Pharmasparte ausgeglichen habe, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Studie vom Dienstag. Auf der Ergebnisebene seien die Zahlen ebenfalls wie von ihm und dem Markt prognostiziert ausgefallen, wenn der höhere Beitrag aus dem Bereich "sonstige Einkünfte" herausgerechnet werde./ck/gl Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.