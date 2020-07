Goldman belässt SAP auf der 'Conviction Buy List' - Ziel 155 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die SAP-Aktie nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen.Das vollständige Zahlenwerk zum zweiten Quartal habe dem Anfang Juli bekannt gegebenen vorläufigen entsprochen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv hob er unter anderem auch den starken freien Barmittelfluss des Software-Konzerns hervor. Zur Telefonkonferenz dürfte der angekündigte Börsengang der Tochter Qualtrics im Fokus stehen./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 07:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.