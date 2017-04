Goldman belässt SAP auf 'Conviction Buy List' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die SAP-Aktie vor Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Die wichtigsten Themen am 25. April dürften die Lizenzeinnahmen im ersten Quartal sein, das Cloud-Geschäft mit Mietsoftware sowie die operativen Margen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie vom Mittwoch. Zudem dürfte der Fokus auf der Pipeline des Softwareherstellers für den Rest des Jahres liegen sowie der Nachhaltigkeit der Wachstumsdynamik im Cloud-Geschäft./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.