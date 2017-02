Goldman belässt SAP auf 'Conviction Buy List' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die SAP-Aktie nach der Technologie- und Internet-Konferenz der US-Investmentbank auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Er empfehle nach wie vor Aktien von Unternehmen, die in jenen Bereichen gut aufgestellt seien, in denen sich aktuell alles um strukturelle Wachstumsthemen und strukturelle Veränderungen drehe, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Branchenstudie vom Montag. SAP zähle dazu. Im Bereich Software sei der Wandel hin zur Cloud allgemein nach wie vor ein Hauptthema und SAP dank seiner weltweiten Präsenz hier gut positioniert./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.