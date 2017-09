Goldman belässt SAP auf 'Conviction Buy List' - Ziel 108 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen des Konkurrenten Oracle auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen.Alles in allem dürfte der Bericht des US-Konkurrenten zu dessen erstem Geschäftsquartal neutral für SAP sein, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie vom Freitag. Der deutsche Software-Konzern durchlebe einen ähnlichen, sich beschleunigenden Trend hin zu Cloud-Anwendungen und ändere daher sein Geschäftsmodell./ck/zb Datum der Analyse: 15.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.