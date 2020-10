Goldman belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 14,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ryanair angesichts eines Medienberichts über die erwogene Aufstockung der Bestellungen für den Boeing-Krisenflieger 737 Max auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,20 Euro belassen.Solch ein Schritt würde ihr These untermauern, dass der Billigflieger nach der Krise die Kosten mit effizienteren Flugzeugen senken will, schrieb Analystin Venetia Baden-Powell in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2020 / 09:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.