Goldman belässt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel 439 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 439 Pence belassen.Seit Monatsbeginn habe die Aktie des Triebwerkbauers wegen Medienberichten über eine mögliche Kapitalerhöhung rund 30 Prozent verloren, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Obwohl die Briten über rund acht Milliarden Pfund liquide Mittel verfügten, die sie vor unmittelbaren Liquiditätsrisiken schützten, könnte eine Kapitalerhöhung nötig sein, um die Schuldenziele zu erreichen. Ab 2022 traut Hallam Rolls-Royce eine sichtbare Barmittelschöpfung zu./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 00:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.