Goldman belässt Roche auf der 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Die Papiere von Roche nach Einstellung einer Studie mit dem Mittel Tominersen zur Behandlung von Huntington mit einem Kursziel von 441 Franken auf der "Conviction Buy List" belassen.Der Studienabbruch sei eine Enttäuschung, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit falle ein möglicher Kurstreiber weg, denn wäre das Programm erfolgreich gewesen, hätte dies bedeutendes Aufwärtspotenzial bedeutet./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 05:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.