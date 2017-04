Goldman belässt Rio Tinto auf 'Neutral' - Ziel 3500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen.Die geringere Eisenerz-Förderung in Pilbara und rückläufige Fördermengen der Kupfermine Escondida hätten für einen etwas schwächeren Jahresstart des Bergbaukonzerns gesorgt, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Donnerstag. Mit Ausnahme der Kupfersparte seien die Jahresziele zudem bestätigt worden./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.