Goldman belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renault vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Die Franzosen dürften in der Autosparte einen Umsatz von rund 11,4 Milliarden Euro erwirtschaftet haben, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Mittwoch. Damit bewege er sich im Rahmen der Markterwartungen./la/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.