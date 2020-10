Goldman belässt Relx auf 'Buy' - Ziel 1962 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "RELX Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Relx vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1962 Pence belassen.Sie liege mit ihren Gewinnprognosen für den Medienkonzern moderat unter den Markterwartungen für dieses Jahr, aber deutlich über jenen für 2021, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei der Präsentation der Resultate dürften die Anleger ihren Fokus unter anderem auf die erwartete Erholung des Ausstellungsgeschäfts 2021 richten./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 18:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.