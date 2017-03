Goldman belässt RWE auf 'Neutral' - Ziel 16,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen.Die Investorenveranstaltung am Dienstag (28. März) dürfte sich als positiver Kurstreiber für die Aktien des Versorgers erweisen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Freitag. So könnte eine Reduzierung des Anteils an der Ökostromtochter Innogy zu einer Verringerung des Konglomeratsabschlages führen, der aktuell auf den Papieren laste./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.