Goldman belässt RWE auf 'Neutral' - Ziel 16,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RWE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen.Dank der Energiewende dürften die deutschen Versorger in den kommenden Dekaden ihre Gewinne steigern, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die zwei größten Profiteure dieser Entwicklung seien Eon und die Ökostrom-Tochter Innogy des Konkurrenten RWE. Die RWE-Strategie könnte zwar Umschichtung von Kapital in die Energieerzeugung führen, was mit Risiken verbunden sei. Doch insgesamt überwögen die Chancen die Risiken./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.