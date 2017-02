Goldman belässt RWE auf 'Neutral' - Ziel 15 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE nach vorläufigen Zahlen für 2016 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen.Der bereinigte Gewinn sei besser als vom Markt und von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Donnerstag. Die neue Dividendenpolitik des Versorgers dürften die Marktteilnehmer letztendlich positiv bewerten. Alles in allem seien die Ankündigungen von RWE positiv./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.