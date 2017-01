Goldman belässt RWE auf 'Neutral' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen.Nach der Stilllegung von Atomkraftwerken sowie von Kohle- und Braunkohlemeilern in Deutschland dürften Angebot und Nachfrage am Strommarkt in den kommenden fünf Jahren aus dem Gleichgewicht geraten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Donnerstag. Er rechnet ab 2023 mit zunehmenden Stromausfallrisiken und damit steigenden Strompreisen./ck/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.