Goldman belässt Puma SE auf 'Neutral' - Ziel 344 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma SE nach erhöhten Zielen für 2017 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 344 Euro belassen.Der Mittelwert der von Puma in Aussicht gestellten Spanne für den diesjährigen operativen Gewinn (Ebit) räume der aktuellen Konsensschätzung ein Aufwärtspotenzial von 2 Prozent ein, schrieb Analyst Jamie Bajwa in einer Studie vom Dienstag. Der höhere Ausblick dürfte positiv aufgenommen werden, auch mit Blick auf Adidas./bek/ajx Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.