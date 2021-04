Goldman belässt Philips auf 'Conviction Buy List' - Ziel 54 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Philips nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen.Insgesamt wertet Analystin Veronika Dubajova das erste Quartal der Niederländer in einer am Montag vorliegenden Studie besser als erwartet. Die aktuelle Bewertung werde dem Ergebnispotenzial nicht gerecht./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2021 / 07:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.