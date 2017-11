Goldman belässt Philips auf 'Conviction Buy List' - Ziel 39 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Philips auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 39,00 Euro belassen.Die Aufregung um die Laien-Defibrillatoren, deren Herstellung der Elektrokonzern nach einer Untersuchung der US-Gesundheitsbehörde in zwei US-Werken zeitweilig einstellen musste, sei übertrieben, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Dienstag. Der größte Teil der Computertomographie-Geräte und anderer Bildgebungsverfahren werde mittlerweile sowieso an anderen Standorten hergestellt. Zudem machten die US-Verkäufe in diesem Bereich nicht einmal ein Prozent vom Gesamtumsatz aus./kro/gl Datum der Analyse: 14.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.