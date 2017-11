Goldman belässt Philips Lighting auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Philips Lighting auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Die Aktie handele mit einem hohen Abschlag zu denen der europäischen Wettbewerber im Lichtgeschäft, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Gleichzeitig biete das von der früheren Mutter Philips, die noch immer knapp 41 Prozent der Anteile hält, im Jahr 2016 an die Börse gebraachte Unternehmen die höchste Rendite auf die freien Barmittel im Sektor./bek/zb Datum der Analyse: 17.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.