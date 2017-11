Goldman belässt Philips Lighting auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Philips Lighting auf der "Conviction Buy List" belassen.Der Lichtspezialist zähle weiterhin zu ihren bevorzugten Anlageideen in der Investitionsgüterbranche, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Montag. Die Aktien würden derzeit mit einem Abschlag zum Sektor gehandelt und schienen einen großen Rückgang entweder beim Umsatz oder bei der Profitabilität einzupreisen. Allerdings besitze Philips Lighting die branchenweit höchste Rendite beim freien Barmittelfluss und könne zudem solche Kosten reduzieren, die sich nicht direkt der Produktion zuordnen lassen./la/tih Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.