Goldman belässt Philips Lighting auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Philips Lighting auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen.Mit Blick auf die jüngste Entwicklung der Endmärkte des Lichtspezialisten sowie Währungseffekte habe er geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Dienstag./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.