Goldman belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 36 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Pfizer vor der Berichtssaison zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen.Gegenwind bei den Medikamentenpreisen dürfte im US-Pharmasektor von Dauer sein, schrieb Analyst Jami Rubin in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Er hält größere Fusionen in der Branche wieder für möglich. Pfizer sei dann ein potenzieller Käufer./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.