Goldman belässt Peugeot auf 'Neutral' - Ziel 19,60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Peugeot mit Blick auf die Übernahmepläne für das Europa-Geschäft von General Motors auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,60 Euro belassen.Sollte es zu einem Zusammenschluss kommen, lösten die Franzosen ihr Größenproblem und stiegen gemessen am Absatz zur Nummer 2 in Europa auf, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Mittwoch. Hinzu käme Synergiepotenzial durch die Nutzung gemeinsamer Plattformen plus andere Formen der Kostenreduzierung. Dies könnte der Peugeot-Aktie Schub bringen./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.