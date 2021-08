Goldman belässt Pernod Ricard auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod-Ricard":

Finanztrends Video zu Pernod-Ricard



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Pernod Ricard auf "Buy" belassen.Der Branchenverband Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) habe für den Juli zwar einen weltweiten Absatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr berichtet, doch seit Jahresbeginn stehe ein deutliches Plus zu Buche, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Beim Spirituosenhersteller Pernod Ricard seien die Geschäftsjahreszahlen Anfang September der nächste potenzielle Kurstreiber - Konkurrent Remy Cointreau habe im Juli für das vorangegangene Quartal ein überraschend starkes Umsatzwachstum der Cognac-Sparte aus eigener Kraft berichtet./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2021 / 19:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.