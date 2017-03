Goldman belässt PSA auf 'Neutral' - Ziel 21,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für PSA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,40 Euro belassen.Zusammen mit Opel und Vauxhall könnte der bereinigte operative Gewinn (Ebit) des französischen Autobauers bis zum Jahr 2020 auf bis zu 5,3 Milliarden Euro steigen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Donnerstag. In seinem Kursziel habe er den Zukauf des Europageschäfts von General Motors (GM) aber noch nicht berücksichtigt./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.