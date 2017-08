Goldman belässt Orange auf 'Conviction Buy List' - Ziel 19 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Orange SA nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand auf der "Conviction Buy List" belassen.Das Kursziel ließ Analyst Andrew Lee in einer am Mittwoch vorgelegten Studie bei 19 Euro. Hinsichtlich der mittelfristigen Cashflow-Entwicklung und Wachstumschancen habe Ramon Fernandez einen positiven Eindruck hinterlassen./ag/zb Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.