Goldman belässt Orange auf 'Buy' - Ziel 12,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Orange SA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen.Das vierte Quartal des Telekomkonzerns und auch die Ziele für 2021 entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen zur Ausgliederung des Funkturmgeschäfts seien ebenfalls nicht überraschend, die Details erschienen aber recht attraktiv./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 07:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.