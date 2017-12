Goldman belässt Oracle auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Oracle nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 58 US-Dollar belassen.Einer positiven Entwicklung des Lizenzwachstums stehe eine schwächere im Cloud-Geschäft gegenüber, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umbauphase des Konzerns dürfte aber so verlaufen wie von ihr erwartet, so Bellini. Sie bleibt zuversichtlich, dass Investitionen ins Cloud-Geschäft in den nächsten Jahren die Profitabilität steigern werden./ajx/la Datum der Analyse: 15.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.