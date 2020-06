Goldman belässt Novo Nordisk auf der 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novo Nordisk nach neuen Studiendaten vom Vorabend auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen belassen.Die aktuellen Daten aus Step 1, einer Phase-III-Studie innerhalb des Step-Programms mit dem Antidiabetikum Semaglutid, seien ein weiterer Schritt in die richtige Richtung für eine Behandlung zur Gewichtsreduktion, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/ajx schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2020 / 08:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.