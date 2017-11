Goldman belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Ziel 345 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novo Nordisk nach der jährlichen Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 345 dänischen Kronen belassen.Der Insulinhersteller habe dort zwar etwas positiver geklungen, doch fundamental habe sich am Ausblick nichts geändert, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/zb Datum der Analyse: 21.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.