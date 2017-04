Goldman belässt Novartis auf 'Neutral' - Ziel 74 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien des Pharmakonzerns Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen.Die Anleger hätten etwas erleichtert auf die Geschäftszahlen zum ersten Quartal reagiert, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings halte der Druck auf die Margen an. Parekh reduzierte seine Gewinnprognosen für 2019 bis 2010 geringfügig und berücksichtigte dabei den jüngsten Rückschlag beim Herzmedikament Serelaxin./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.