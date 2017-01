Goldman belässt Nordex auf 'Conviction Buy List' - Ziel 31 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Nordex auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen.Das verfehlte Unternehmensziel bei den Auftragseingängen 2016 sei zwar wenig hilfreich für die Stimmung gegenüber Aktie, dürfte den Windkraftanlagenhersteller aber nicht weiter belasten, schrieb Analyst Manuel Losa in einer Studie vom Donnerstag. Positiv sei zudem die Auftragslage in den USA./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.