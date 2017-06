Goldman belässt Nike auf 'Buy' - Ziel 62 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nike vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen.Analystin Lindsay Drucker Mann zeigte sich in einer Studie vom Freitag optimistisch für die am 29. Juni erwarteten Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals. Die Bestätigung der Jahresziele für das Geschäftsjahr 2018 dürfte das Vertrauen der Anleger ebenfalls stärken./ag/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.