Goldman belässt Netflix auf der 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Netflix nach Zahlen zum dritten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 670 US-Dollar belassen.Unter dem Strich seien überraschend wenig Bezahlabos hinzugekommen, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe klar unterschätzt, wie schnell die jüngst in der Corona-Krise gewonnenen Kunden des Online-Videodienstes wieder abgewandert seien. Allerdings zeigte sich Terry weiterhin überzeugt, dass unter anderem dank massiver Investitionen ins Programm die Finanzkennziffern insgesamt die Markterwartungen deutlich übertreffen dürften./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 02:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.