Goldman belässt Nestle auf 'Buy' - Ziel 95 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen.Das Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Franken werde schneller als geplant umgesetzt, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies könne darauf hindeuten, dass der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern das Programm auf 40 Milliarden Franken ausweite./edh/das Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.