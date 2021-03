Goldman belässt Nestle auf 'Buy' - Ziel 117 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nestle vor den am 22. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Franken belassen.Analyst John Ennis geht laut einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass der Nahrungsmittelhersteller aus eigener Kraft ein kleines Umsatzplus erzielt haben dürfte. Der Zuwachs dürfte robust genug sein, um ein erwartetes leichtes Wachstum von etwa vier Prozent im Gesamtjahr 2021 zu untermauern./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2021 / 11:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.